ONE PIECE, le lettere sono giunte a destinazione! Il commovente dettaglio di Oda

Il flashback dedicato al passato di Kuma e Bonney ha svelato importanti verità sulla nascita dei Pacifista e sulla sofferente esistenza dell’ex membro della Flotta dei Sette che ha aiutato i Mugiwara in molte occasioni. Nel capitolo 1101 di ONE PIECE, inoltre, sembra esserci un commovente dettaglio. Da qui in avanti attenzione agli spoiler.

In attesa di avere il capitolo completo disponibile su MangaPlus a partire da domenica 10 dicembre 2023, in rete sono già state diffuse le tavole del capitolo, e in una pagina in particolare la voce del narratore contenuta nei box e un disegno struggente di Oda conferma che le lettere scritte da Kuma nel corso dei suoi viaggi precedenti la trasformazione in cyborg e indirizzate a Bonney non sono andate perdute.

Se nel capitolo 1100 l’agente Alpha del CP8 intercettava e distruggeva tutte le lettere, e Bonney continuava ad attendere invano notizie da parte del suo caro padre, nella tavola che potete vedere in fondo alla pagina viene spiegato che Bonney recupera tutti i ricordi e le parole del padre grazie ad una delle sue tecniche derivanti dal frutto Pad Pad. Bonney è viene mostrata in ginocchio e in lacrime mentre ascolta i messaggi del padre.

Una scena breve e contenuta ma toccante. Prima di salutarci, ecco una frase pronunciata da Dragon nel capitolo 1101 che lo rivaluta come padre, e alle ipotesi su chi aggiungerà presto ai Mugiwara. Fateci sapere voi cosa ne pensate della commovente rivelazione da parte di Oda contenuta nel capitolo 1101 lasciando un commento qui sotto.