ONE PIECE: la libertà del Gear 5 di Rufy risuona nella statua da collezione WH Studio

Ormai da qualche settimana non si fa altro che parlare dell'anime di ONE PIECE. È questo l'effetto che l'arrivo del Gear 5th di Rufy ha avuto sul pubblico, il cui hype era cresciuto a dismisura per poi calare drasticamente. ONE PIECE 1071 non è stato infatti l'episodio ultimo che tutti si aspettavano.

I fan hanno inneggiato il Gear 5th di Rufy in ONE PIECE 1071, un episodio che però non è riuscito a soddisfare pienamente le altissime aspettative che si erano venute a generare in seguito all'immensa campagna pubblicitaria delle settimane precedenti. Sarà l'episodio 1072 di ONE PIECE a svelare la massima potenza del Gear 5th, ma in sua attesa WH Studio celebra il momento più atteso degli ultimi tempi.

Suddetta azienda specializzata ha lanciato una nuova statua da collezione che ritrae Luffy Gear 5 Nika in tutta la sua libertà. Il corpo di Cappello di Paglia si è tinto di bianco, circondato da nuvole, e mentre compie un balzo con un fulmine tra le mani il copricapo di cui Shanks gli fece dono vola via dalla sua testa. La figure è alta 25 centimetri e a dispetto di una buona qualità il prezzo è di soli 175 euro. La finestra di uscita di questo pezzo dedicato ai collezionisti è prevista nel Q4 del 2023/24.