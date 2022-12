ONE PIECE e il libro dei Frutti del Diavolo: la rivelazione di Vegapunk

Si sa da tempo che nel mondo di ONE PIECE esiste un libro molto speciale. Molti personaggi sembrano infatti conoscere a menadito nome, forma e caratteristiche dei Frutti del Diavolo, quei cibi leggendari e unici che, se mangiati, donano un potere molto speciale in cambio dell'impossibilità di nuotare. E il motivo è proprio un libro.

O meglio, più libri. Vegapunk afferma infatti che ci sono diverse enciclopedie sui Frutti del Diavolo e proprio lo scienziato ne menziona una di recente, in uno degli ultimi capitoli di ONE PIECE. Il vecchio, dileguatosi dalla battaglia, è tornato nel suo laboratorio dove si trovano i suoi satelliti e il resto della ciurma di cappello di paglia. Osservando la scena, chiede cosa sia successo di preciso a Rufy, rivelando poi che anche nel libro più antico dei Frutti del Diavolo non è presente nessun frutto Gom Gom. Sembrano ormai lontani i tempi in cui Who's Who rivelò che lo stava trasportando e quando apparentemente era un frutto di scarso interesse.

Come ben si è visto, però, in realtà questo è il Frutto Homo Homo modello Nika, e Vegapunk non ci mette molto a trovare un legame tra questa figura mitologica e la trasformazione che ha subito Rufy. Tuttavia, sembra che neanche in un'enciclopedia antica dei Frutti del Diavolo venga menzionato questo frutto, dato che Vegapunk inizia a narrare di una leggenda e non delle caratteristiche dell'Homo Homo modello Nika.

In sostanza, sembra che il libro antico dei Frutti del Diavolo abbia subito la censura del Governo Mondiale e quindi potrebbero non essere presenti informazioni su altri frutti importanti, a differenza di altri testi antichi che invece menzionano Nika. Neanche il genio quindi è in grado di spiegare effettivamente tutto.