ONE PIECE: la light novel rivela Nico Robin ai tempi dell'Armata Rivoluzionaria

Dopo le light novel dedicata a Ace, che riceverà anche una trasposizione di Boichi, e di Trafalgar Law, il mondo di ONE PIECE inizierà a trattare la storia di Nico Robin. In particolare, la light novel di Robin si concentrerà su ciò che ha passato l'archeologa dei Mugiwara durante i due anni di timeskip di ONE PIECE insieme ai rivoluzionari.

Col ONE PIECE Magazine volume 9 è stata presentata un'introduzione alla light novel di Nico Robin che, come ricorderete, fu spedita da Orso Bartholomew a Tequila Wolf, regno del Mare Orientale dove da centinaia di anni si sta costruendo un enorme ponte con l'aiuto di alcuni schiavi. In alcune scene narrate nell'anime e nelle mini avventure del manga di ONE PIECE, Nico Robin fu inizialmente trattata come schiava ma poi liberata dall'Armata dei Rivoluzionari.

L'organizzazione guidata da Monkey D. Dragon e che ha tra le proprie file anche Koala e Sabo accolse a braccia aperte l'archeologa e alcuni estratti del nuovo romanzo mostrano le immagini della vita felice e spensierata fatta da Nico Robin e il gruppo. Come mostrato non solo dalle immagini ma anche da alcuni eventi di Dressrosa, Robin ha stretto molta amicizia proprio con Sabo e Koala. Non perdetevi le immagini che potete trovare in calce.