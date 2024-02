One Piece: il lignaggio di Barbanera è da legare ai bucanieri?

"Teach è speciale" sentiamo dire a Catarina Devon sul finire del capitolo 1107 di One Piece. "Così come lo è il suo lignaggio" le risponde immediatamente Saturn. Questo breve scambio di battute ha catalizzato l'attenzione di tutti i lettori del manga, alcuni dei quali si sono attivati per dimostrare come Barbanera discenda dalla razza dei bucanieri.

Come abbiamo osservato nell'analisi degli spoiler di One Piece 1107, l'enfasi posta da Eiichiro Oda sulla genealogia dell'Imperatore potrebbe dischiudere, per il prosieguo del manga, uno degli eventi nevralgici su cui si modelleranno buona parte degli intrecci futuri della saga finale. E seppur non esistano (almeno per adesso) certezze sul possibile legame tra Barbanera e gli antenati di Kuma – tanto che il pirata, per quel che ne sappiamo, potrebbe anche discendere da una razza inedita di cui l'autore non ha ancora rivelato l'esistenza - i lettori non hanno di certo perso tempo nel profondersi in una serie di congetture (o se vogliamo, di voli di fantasia) sull'enigma che si cela dietro la reale natura dell'uomo. Anche perché il lignaggio di Teach, e la sua eventuale rivelazione, si porta dietro un carico di aspettative e di anticipazioni davvero notevole, a cui l'autore ha già alluso nel corso delle precedenti saghe.

C'è un'immagine, in questo senso, che esplicita la rilevanza della questione ai fini della narrazione: quella di Im, che inquadrato all'interno del Palazzo Pangea, getta a terra i manifesti di tre personaggi, ovvero di Rufy, di Bibi e, appunto, di Barbanera. Per quanto riguarda il primo, è chiaro che Cappello di Paglia, in quanto possessore del Frutto Nika, si configuri come il nemico naturale del villain, come colui che è destinato a scardinare il velo sotto cui si celano tutti i segreti del mondo di One Piece nascosti dal Governo Mondiale, per cui la presenza del suo manifesto tra le mani del sovrano di Marijoa appare coerente, se non addirittura necessaria.

Un discorso simile vale poi per la principessa di Alabasta, essendo la donna legata alla figura di Lili, ritenuta una “traditrice” tra i venti regnanti del Governo Mondiale (tanto che l'identità di Im in One Piece potrebbe essere legata all'ex regina), mentre per quanto riguarda Barbanera la questione si fa decisamente più umbratile ed enigmatica. In questo senso, la propensione dei lettori a legare il lignaggio di Teach ai bucanieri sarebbe da ricondurre naturalmente alla sua corporeità mastodontica, ma soprattutto alla “minaccia” che la storia della razza sottende per il Governo Mondiale, tanto da spingere Saturn a neutralizzare Orso e a privarlo di qualsiasi facoltà coscienziosa proprio per evitare che l'uomo rievocasse lo spettro di quel “peccato originale” di cui si sarebbero macchiati i suoi avi.

Secondo alcuni, poi, la capacità di Barbanera di far coesistere le potenzialità di due Frutti del Diavolo potrebbe alludere ad uno di quei particolari poteri di cui gode la razza di Kuma e che potrebbe essere legato a quel segreto nascosto dei bucanieri rivelato in One Piece da Oda. Ma al tempo stesso, la possibilità che l'Imperatore sia un discendente della leggendaria razza appare davvero scarsa, quando non addirittura inesistente.

Anche perché, come abbiamo visto nei capitoli dedicati al flashback di Orso, è stato proprio Saturn ad indicare il padre di Bonney come l'ultimo discendente dei bucanieri. E dal momento che il Gorosei sa perfettamente cosa si nasconda dietro la genealogia dell'Imperatore, è logico che la possibile appartenenza del pirata alla stirpe dei bucanieri contrasterebbe con la precedente affermazione dell'Astro. Confutando così una teoria comunque lecita, che ha cercato (forse invano) di gettare luce su un mistero destinato a rivoluzionare per sempre gli scenari futuri di One Piece.