ONE PIECE Live Action, che attori sceglierebbero i fan? Ecco i nomi più gettonati

Le riprese del live action Netflix di ONE PIECE inizieranno a breve, e mentre la maggior parte dei fan aspetta pazientemente l'arrivo di nuove informazioni, alcuni appassionati hanno deciso di ingannare il tempo rivelando il loro cast dei sogni. Da John Cena a Tom Hardy, scopriamo quali sono i nomi più gettonati dagli utenti Reddit.

Secondo più di 4.000 utenti, Arnold Schwarzenegger sarebbe perfetto nei panni di Garp, il viceammiraglio della Marina, mentre Tom Holland potrebbe essere Kobi, il suo allievo. Guardando al futuro, quasi 3.000 fan vedono nell'attore messicano Danny Trejo le potenzialità per interpretare l'Imperatore Kaido, mentre Jason Momoa potrebbe essere Barbabianca. Al cast dei sogni si aggiungono anche altri nomi di rilievo come Tom Hardy e Angela Lansbury, anche se difficilmente star di questa portata si accontenterebbero di un ruolo secondario.

Purtroppo la maggior parte delle scelte della community possono essere scartate a priori, visto che Netflix ha già confermato che i protagonisti di ONE PIECE saranno interpretati da attori giovani, tra i 18 e i 25 anni di età, con l'unica eccezione rappresentata da Zoro, per cui è già stato contattato l'attore cinese Ludi Lin. Sognare comunque non costa nulla, soprattutto quando si parla di un capolavoro del calibro di ONE PIECE.

E voi cosa ne dite? Quali sarebbero le vostre scelte? Fateci sapere nei commenti i vostri sogni proibiti per il casting di questo attesissimo live action!