ONE PIECE live action: l'attrice di Nami è svedese?

Il 3 luglio è una data importante per gli appassionati di ONE PIECE in quanto compie gli anni la celebre navigatrice della Ciurma di Cappello di Paglia, Nami. Proprio in occasione di questo avvenimento, la produzione del live action sembra aver svelato un curioso dettaglio in merito all'identità dell'attrice.

C'è molta incertezza nei riguardi degli attori del live action di ONE PIECE, in quanto Netflix non si è ancora sbilanciata a riguardo. A sciogliere un po' i nodi dietro questo mistero è entrata in causa la produzione dietro l'adattamento televisivo con un cinguettio dedicato al compleanno di Nami. Il post in questione, lo stesso allegato in calce alla notizia, è stato pubblicato in lingua svedese, con tanto di menzione alla sezione nordica di Netflix.

"Tutti vogliono sapere in occasione del compleanno di Nami chi la interpreterà nella serie di ONE PIECE", almeno questo recita parte del cinguettio. In risposta al post i fan hanno ovviamente iniziato a speculare in merito all'identità dell'attrice, tra Helena Mattson (You and I) a Josefine Frida Pettersen (Skam). Dal fronte statunitense, invece, sono in molti a trovare in Sophia Lillis, Emma Wattson ed Emily Rudd una perfetta candidata.

E voi, invece, quale attrice vorreste che interpretasse l'iconica eroina di ONE PIECE? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto. Vi ricordiamo, infine, che Netfix ha confermato l'inizio delle riprese fissate al prossimo 31 agosto.