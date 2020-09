ONE PIECE Live Action: l'autore assicura che rideremo e piangeremo

ONE PIECE si è sempre contraddistinto per la sua ironia di fondo e, a quanto pare, anche il film live-action prodotto da Netflix non sarà da meno, parola di uno degli autori della pellicola.

Durante il podcast RogerBase, l'autore Matt Owens ha rivelato che sia lui che le altre menti creative dietro al progetto tenteranno di riportare l'umorismo tipico della serie animata. "ONE PIECE è molto divertente, è molto importante che (il film live-action) sia una commedia, anche se è umorismo tipico orientale. Alcune battute sono, senza mancanza di rispetto, a volte un po' infantili. Questa è una delle grandi sfide".

"Ci sarà umorismo, sarà divertente. Se provi a ridurre ONE PIECE in soli tre elementi puoi dire che fa ridere, fa piangere e fa andare fuori di testa. Se abbiamo ciascuno di quei momenti in ogni singolo episodio, allora avremo fatto bene il nostro lavoro. È un qualcosa che abbiamo cercato di tenere a mente".

Sebbene la data di uscita di questo live-action non sia stata ancora resa nota, in precedenza anche lo sceneggiatore di ONE PIECE aveva rivelato alcuni dettagli. Anche gli attori che interpreteranno i Pirati di Cappello di Paglia sono al momento sconosciuti, ma gli appassionati di ONE PIECE hanno suggerito Cole Sprouse per il ruolo di Sanji. Con lo stesso Eiichiro Oda al lavoro per dare vita al progetto, siamo sicuri che questo live-action renderà giustizia al franchise.