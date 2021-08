ONE PIECE Live Action, ecco il cast: Ludi Lin scelto per Zoro, Usop sarà afroamericano

Nelle ultime ventiquattr'ore sono spuntate in rete nuove informazioni sul live action di ONE PIECE targato Netflix, annunciato nel gennaio del 2020 e attualmente in fase di produzione. Secondo gli ultimi report, il colosso streaming avrebbe contattato l'attore Ludi Lin per interpretare Zoro, e starebbe cercando un attore afroamericano per Usop.

Secondo un report ufficioso, Netflix avrebbe dato delle disposizioni molto chiare per quanto riguarda l'etnia di alcuni attori protagonisti, con particolare attenzione a Rufy, Usop e Zoro. Per il momento l'unica informazione certa è che Ludi Lin (Liu Kang nel nuovo film di Mortal Kombat) ha ricevuto una proposta per interpretare Zoro, mentre per quanto riguarda Usop i rumor puntano verso il giovane attore Brandon Burgess.

Nello specifico, pare che Netflix abbia richiesto un ragazzo brasiliano di 17/18 anni per il protagonista Rufy, un ragazzo afroamericano di circa 17 anni per Usop e due diciannovenni di qualsiasi etnia per Nami e Sanji. Zoro dovrebbe essere interpretato da Ludi Lin, ma le trattative sono ancora in corso quindi al momento non c'è nulla di ufficiale.

Purtroppo al momento Netflix non ha rivelato ulteriori dettagli, ma considerando che sono già spuntate alcune foto dal set, è probabile che la fase di casting sia alle ultime battute. Entro la fine dell'anno, quindi, il colosso streaming dovrebbe presentare per lo meno gli attori che interpreteranno i componenti della ciurma di Cappello di Paglia.