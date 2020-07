ONE PIECE Live Action: decisa già l'attrice per Nami? Steven Maeda lancia un indizio

Tutti gli appassionati di ONE PIECE sono in apprensione per il progetto rivelato ormai da anni ma che a livello di concretezza ha mostrato solo ultimamente qualche sviluppo. Il live action di ONE PIECE è un progetto intorno a cui non ruota troppa fiducia a causa degli esperimenti precedenti con altri film occidentali tratti da anime e manga.

La produzione del live action di ONE PIECE sembra ce la stia mettendo tutta per portare al mondo un'ottima rappresentazione del mondo creato da Eiichiro Oda. Anche il mangaka si è speso più volte per promuovere positivamente il lavoro e si sta impegnando profusamente per renderlo il miglior adattamento possibile, supervisionandolo passo dopo passo.

Accantonate alcune situazioni come la scelta della location e inizio della scrittura della sceneggiatura, l'attenzione degli appassionati di ONE PIECE si sta rivolgendo naturalmente alla selezione degli attori. Qui il rischio di fare un flop è alto e per questo tutti tengono d'occhio in spasmodica attesa i social di chi è coinvolto nel progetto.

Steven Maeda, showrunner del live action di ONE PIECE, ha iniziato a seguire il profilo Twitter di Emily Rudd (The Romanoffs, Fear Street 2, Olive Forever), attrice che ultimamente è stata suggerita spesso dal fandom. In calce potete vedere un paragone tra l'attrice e Nami, pensate sia un'ottima scelta? Secondo gli schemi di Oda, Nami sarebbe svedese, e Netflix potrebbe seguire quegli schemi per la scelta degli attori principali.