ONE PIECE Live Action: Emily Rudd sarà Nami? L'indizio sui social

Sono anni che si parla del live action di ONE PIECE prodotto da Netflix. Considerato il coinvolgimento di Eiichiro Oda, che ha sottolineato come sarà una serie TV che seguirà lo stile del manga originale, il progetto sembra enorme. Ma finora abbiamo visto poco e niente. Da tempo però si parla degli attori che interpreteranno i vari Mugiwara.

Ormai sono ricorrenti le voci che danno Emily Rudd nel ruolo di Nami. La navigatrice che accompagna Rufy nel suo viaggio potrebbe avere proprio il volto di questa attrice, che sembra aver lasciato anche un altro indizio sui social.

Nelle ultime ore infatti Steven Maeda ha postato una foto su Instagram con lo script della serie che mostra il logo e il titolo del primo episodio di ONE PIECE Live Action. Un post che è stato accolto con tanti like dai fan, una pioggia di commenti e apprezzamenti. Ma tra coloro che hanno interagito col post c'è proprio Emily Rudd.

Come si può notare dalla foto in basso, l'attrice col suo account ha messo like a questo post di Steven Maeda. Ciò confermerebbe il suo coinvolgimento nel live action di ONE PIECE e a questo punto non c'è spazio per molti dubbi sul ruolo che avrebbe nel progetto. Apprezzate la scelta di Emily Rudd come Nami?