ONE PIECE Live Action: Emily Rudd sarà Nami? Un indizio sembra suggerirlo

In seguito ai ritardi causati dalla pandemia da coronavirus, le informazioni sul Live Action di ONE PIECE di Netflix scarseggiano. Tuttavia, nelle ultime ore un leak pare aver confermato chi interpreterà uno dei membri della Ciurma di Cappello di Paglia.

Stando a quanto suggerito da IMDB, fonte di notevole autorevolezza per quanto riguarda il mondo del cinema, e poi riportato su Twitter dall'utente ONE PIECE Netflix Fan, a interpretare Nami sarà Emily Rudd.

Non è la prima volta che l'attrice, nota al grande pubblico per il suo ruolo nella serie televisiva The Romanoffs, viene associata alla produzione Netflix. In estate, una foto sembrava non lasciare dubbi sulla sua partecipazione nel Live Action di ONE PIECE. Nonostante anche questa volta si tratti solamente di un leak, vista l'importanza della fonte pare manchi solamente l'ufficialità per confermare questa notizia.

Data l'incredibile somiglianza fisica, Emily Rudd sarebbe perfetta per interpretare Nami. Vista la recente tendenza di cambiare totalmente l'aspetto dei personaggi nelle produzioni moderne, questa scelta parrebbe essere accolta con grande favore dagli appassionati dell'opera di Eiichiro Oda. In attesa di informazioni da parte di Netflix, una foto suggerisce che la Going Merry di ONE PIECE è attualmente in costruzione. Inoltre, pare che il Live Action di ONE PIECE verrà girato a Città del Capo.