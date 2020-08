ONE PIECE Live Action: Emily Rudd sarà Nami? Una foto non sembra lasciare spazio a dubbi

Quanto tempo è passato dall'annuncio del live action di ONE PIECE? Ormai tanto. È già da qualche anno che la produzione di questo progetto è stata annunciata da Netflix e dal mangaka Eiichiro Oda, ma le news continuano a latitare. Finora ci sono soltanto rumor e informazioni sparse divulgate dallo showrunner Steven Maeda.

Sicuramente il Coronavirus ha portato a un rallentamento della produzione e delle riprese di ONE PIECE Live Action, ma per ora i fan non sono a conoscenza neanche degli attori che prenderanno parte a questo progetto. Tuttavia già da tempo circola un nome in particolare per il ruolo di Nami. La gatta ladra di ONE PIECE, uno dei personaggi più amati, potrebbe essere interpretata da Emily Rudd.

Non ci sono ancora conferme in tal senso, tuttavia l'attrice stessa ha postato una foto su Instagram che secondo alcuni fan non lascia spazio al minimo dubbio. Come potete vedere in basso, l'immagine presenta una Emily Rudd di profilo con i capelli corti e tinti di un certo tono di rosso con mesh ramate. Affiancandola a un'immagine di Nami sembra essere la sua versione in carne e ossa. Solo il tempo ci dirà se sarà davvero lei l'attrice di Nami nel live action di ONE PIECE preparato da Netflix, ma gli indizi sembrano condurre in quella direzione.