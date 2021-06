ONE PIECE live action, un fan casting comico per Doflamingo diventa virale

È da diversi anni che si parla di un live action di ONE PIECE, supervisionato da Eiichiro Oda e che arriverà su Netflix. Non si sa praticamente niente sul progetto, neanche sugli attori coinvolti, anche se ci sono svariate voci che vogliono Emily Rudd nei panni di Nami. Gli altri però rimangono nell'ombra e bisognerà attendere prima di conoscerli.

Sicuramente chi non verrà rivelato tanto presto è Donquijote Doflamingo, nemico di Rufy e compagni ma che non appare se non prima delle fasi avanzate di ONE PIECE. Nel live action quindi non lo vedremo prima di due o tre stagioni e non sarà quindi rivelato chi lo interpreterà per svariati anni. Ma un fan sul subReddit di ONE PIECE ha proposto chi dovrebbe interpretarlo in una proposta esilarante.

In basso potete osservare il post nel forum del noto social, con la foto di Seann William Scott, interprete del famosissimo Steve Stifler della saga American Pie. La proposta nasce indubbiamente dai capelli biondi e corti e dal ghigno molto particolare che sembra ricordare quello dell'ex membro della Flotta dei Sette di ONE PIECE.

La proposta è stata apprezzata nella comunità, anche se difficilmente vedremo davvero l'attore di Stifler nel ruolo di Doflamingo nel live action di ONE PIECE. Intanto però sembra reale l'esistenza della Going Merry per il progetto di Netflix.