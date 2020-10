One Piece live-action, si gira a Città del Capo? Nuovi dettagli in un tweet di un fan

Che la serie live-action di ONE PIECE sia uno dei progetti in cantiere di Netflix è cosa certa e, dopo un breve periodo di silenzio, arrivano tramite Twitter nuove informazioni. Un fan che vive a Città del Capo ha difatti condiviso via web alcuni aggiornamenti circa le riprese della serie tv. Di seguito tutti i dettagli.

Come ben ricorderete, le riprese del Live-Action di ONE PIECE erano state fissate per lo scorso mese di Agosto ma, a causa del COVID, il tutto è slittato a data da definirsi. Stando ad un aggiornato diffuso in rete dall'utente "piece-live", sembrerebbe che a Città del Capo tutto è pronto per dare inizio alle riprese. Qui di seguito vi riportiamo il contenuto del tweet:

"Vivo a 20 minuti di distanza dai "CAPE TOWN FILM STUDIOS", dove hanno deciso di girare, e vi posso dire che l’area ha tutto quello che serve per girare la prima stagione. Hanno perfino tre enormi navi dei pirati pronte a salpare. Hanno cisterne d’acqua enormi da utilizzare per le scene sull’oceano (Black Sails è stato girato là). Ci sono anche zone che sembrano uguali a Logue Town, Foosha e il villaggio di Nami…oltre a un’area appartata con cespugli e acqua che può fare da Arlong Park. Cercate su Google Cape Town Film Studios e guardate voi stessi"

In base a questo rumor, tutto sarebbe pronto per girare ma resta ancora da definire il casting di ONE PIECE che resta tutt'ora un mistero.