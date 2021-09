ONE PIECE Live Action, iniziano le riprese: Netflix svela logo e titolo del primo episodio

La serie tv live action di ONE PIECE è ufficialmente entrata nel pieno della produzione, secondo quanto annunciato da Netflix. Pochi istanti fa, infatti, il colosso streaming ha mostrato a sorpresa la sceneggiatura del primo episodio, e svelato il logo scelto per la serie televisiva.

In calce potete dare un'occhiata alla sceneggiatura delle premiere, firmata Matt Owens (Luke Cage, The Defenders) e Steve Maeda (Lost, X-Files). Il titolo scelto per il pilot è lo stesso del primo capitolo del manga di Eiichiro Oda, ovvero "Romance Dawn", e anche il logo è parecchio simile a quello di Oda e Toei, con il famoso teschio di cappello di paglia al centro della "O" e un'ancora a sostituire la "E".

Pochi giorni fa, alcuni report avevano rivelato che Netflix avrebbe contattato l'attore Ludi Lin per interpretare Zoro, e che attualmente lo staff si starebbe occupando della fase di casting. Il post Twitter di Netflix conferma che la stesura della sceneggiatura delle premiere è terminata, quindi l'inizio delle riprese è praticamente dietro l'angolo. A questo punto, è altamente probabile che Netflix abbia scelto per lo meno gli interpreti dei protagonisti.

Secondo alcuni rumor, inoltre, Netflix avrebbe recentemente siglato un accordo di 7 anni con Cape Town Film Studios, quindi è possibile che i piani per il live action di ONE PIECE siano quelli di una produzione a lungo termine. In attesa di ulteriori informazioni, vi rimandiamo alle ultime dichiarazioni del produttore di ONE PIECE Live Action.