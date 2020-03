ONE PIECE Live Action, un insider afferma 'la sceneggiatura è una bomba'

Il live action di ONE PIECE è un'opera che suscita desideri contrastanti. Da una parte le produzioni americane tratte dai manga non hanno mai avuto un grosso successo di pubblico e critica, pertanto gli appassionati di ONE PIECE hanno paura distrugga tutto ciò che di buono ha il manga. Dall'altra è tanta la voglia di assistere alla serie Netflix.

Tuttavia Eiichiro Oda ha rassicurato sulla qualità del prodotto. Il live action di ONE PIECE potrebbe quindi essere davvero il prodotto definitivo e segnare una nuova strada per i progetti tratti da manga e anime in versione live action. I lavori in corso sembrano essere promettenti e, dopo le prime foto condivise da Steven Maeda sul possibile set, arriva una nuova entusiastica dichiarazione.

L'insider YonkouProductions ha condiviso un pensiero su Twitter riguardante il live action di ONE PIECE. Come potete vedere in calce, afferma di aver potuto osservare la sceneggiatura scritta per il prodotto di Netflix e l'ha definita una bomba. In più, ha scritto che adesso ha parecchia fiducia nel progetto supervisionato da Oda.

Per sapere se le dichiarazioni corrisponderanno a verità dovremo però aspettare ancora parecchio. Il live action di ONE PIECE infatti non ha ancora una data di uscita e non è detto che i lavori siano attualmente in prosecuzione a causa del Coronavirus che ha rallentato diverse produzioni.