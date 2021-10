ONE PIECE Live Action, Jamie Lee Curits sarà Kureha? La conferma della figlia

Le voci di corridoio sul live action di ONE PIECE hanno ripreso a farsi più vive che mai, sintomo che i lavori per il progetto con attori in carne ed ossa di Netflix stanno proseguendo regolarmente. Inoltre, la figlia di un'attrice sembrerebbe essersi lasciata scappare un'informazione riservata sul cast.

Appena qualche giorno fa è rimbalzata sui social la notizia che il cast del live action di ONE PIECE sarà svelato a breve, o almeno entro la fine del mese. Attualmente le poche indiscrezioni trapelate finora parlavano di Emily Rudd nei panni di Nami, tuttavia non abbiamo alcuna conferma a riguardo della presenza dell'attrice americana nell'adattamento live action del capolavoro di Eiichiro Oda.

Una conferma sembra invece essere giunta per puro caso dalla figlia di Jamie Lee Curtis (Anything but Love), Ruby Haden-Guest, che avrebbe aggiunto: "Mia madre adora la Dottoressa Kureha ed è pronta al 100% per il ruolo nel live action di ONE PIECE."

Un'affermazione che pare non lasciar spazio ad alcun dubbio circa il ruolo di Kureha che potrebbe essere proprio affidato all'attrice statunitense dal momento che lei stessa è una fervida appassionata del mondo di ONE PIECE. Non ci resta dunque che attendere le prossime settimane per avere tutte le conferme del caso, fino ad allora diteci con un commento qua sotto cosa ne pensate delle parole della figlia.