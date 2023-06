ONE PIECE: dal live action al manga, i protagonisti della serie in versione fumetto

Ogni anno, ONE PIECE si classifica tra i migliori per qualità. Il lavoro di Eiichiro Oda è sempre ricco di colpi di scena, di trame avvincenti e personaggi carismatici, ed è questo che l'ha fatto rimanere sulla cresta dell'onda per così tanti anni. Ciò però ha attirato anche tante altre attenzioni, anche dall'occidente.

E non si tratta soltanto della passione per l'anime e per il manga, ormai cosa comune anche in Europa, negli Stati Uniti d'America e nel resto del mondo. In questo caso si tratta di case di produzione, con Netflix che ha rilasciato da pochi giorni il primo trailer di ONE PIECE Live Action, una serie di cui si parla da anni ma che soltanto ora ha mostrato il suo volto, in vista della pubblicazione dei prossimi mesi.

Finalmente Iñaki Godoi e gli altri membri della ciurma di cappello di paglia hanno preso vita. Il primo trailer ovviamente ha lasciato qualcuno stupefatto, qualcuno convinto positivamente e qualcuno invece contrario al progetto. In ogni caso, tutto ciò ha stuzzicato al fantasia del fan Norridzuan, che si lancia sempre in esperimenti con ONE PIECE e altri manga. In questo caso, ha deciso di prendere i personaggi del live action e ricrearli con lo stile del fumettista. Ecco quindi i personaggi della serie Netflix di ONE PIECE in versione manga.

Il video parte naturalmente dal Rufy di Iñaki Godoi, seguito dallo Zoro interpretato da Mackenyu, la Nami di Emily Rudd, l'Usopp di Jacob Romero Gibson, il Sanji di Taz Skylar e infine il minaccioso Bagy di Jeff Ward. Mantenendo un tratto molto somigliante a quello di Eiichiro Oda ma con qualche elemento più realistico, il disegnatore è riuscito a fare un buon lavoro. Cosa ne pensate, vi piacerebbe questo design per i protagonisti di ONE PIECE?