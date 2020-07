ONE PIECE: il live-action di Netflix disporrà di un doppiaggio multilingua

La comunicazione intorno al live-action di ONE PIECE si è dimostrata, fino a questo momento, decisamente aggressiva. Fin dalle prime dichiarazioni i produttori hanno rimarcato l'enorme portata del progetto, visto anche il coinvolgimento di Oda in persona.

Quest'ambizione è confermata dall'ultimo aggiornamento dell'account Twitter della produzione, che annuncia la disponibilità di un doppiaggio multilingua, una caratteristica analoga alle serie animate di Netflix. Un'ennesima dichiarazione di intenti per un progetto che, considerata l'enorme fetta di pubblico alle sue spalle, avrà il difficile compito di conquistare i fan dell'opera originale.

Le riprese del live-action di ONE PIECE partiranno il prossimo 31 Agosto, precisamente a Cape Town - in Sudafrica. Il termine delle stesse è attualmente fissato, scongiurando eventuali complicazioni, per l'8 Febbraio del 2021.

In occasione del compleanno di Nami, il profilo ufficiale della produzione ha invitato i fan a immaginare l'aspetto dell'attrice che interpreterà il suo personaggio. Il dibattito ha portato a una dichiarazione interessante da parte dello staff, ovvero la natura multiculturale del cast.

Ciascun personaggio vanterà una nazionalità differente, una particolarità che non ha incontrato il favore dell'intero pubblico; tra chi sperava in un cast prettamente nipponico e chi invece apprezza questo approccio così diversificato.

ONE PIECE: un attore di Deadpool 2 stuzzica i fan con un'imitazione di Zoro. Cosa sappiamo e cosa ci aspettiamo dal live-action di ONE PIECE prodotto da Netflix.