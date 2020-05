ONE PIECE: il live-action di Netflix, la trama sarà diversa?

Il live-action di ONE PIECE targato Netflix è realtà, ed i fan continuano a vivere l'attesa con un misto di curiosità e inquietudine. Ad alimentare le paure dei fan poi ci hanno pensato i leak spuntati in rete pochi giorni fa, che a quanto pare anticiperebbero differenze importanti tra la serie del colosso statunitense e l'opera magna di Oda.

Nel nuovo video caricato sul canale YouTube di Everyeye Plus e visibile qui sopra abbiamo cercato di elencare tutte le principali differenze tra i due prodotti, analizzando la sceneggiatura del primo episodio del live-action di ONE PIECE emersa in rete pochi mesi fa e recentemente riconfermata da alcune fonti interne. Vi ricordiamo che gli spoiler emersi in rete includono tutte e 57 le pagine dello script, una mole di informazioni così vasta e dettagliata da escludere quasi completamente la possibilità di un falso.

Secondo i leak, le maggiori differenze tra i due prodotti riguarderebbero l'esecuzione iniziale di Gol D. Roger e l'introduzione di Rufy e Zoro. Ulteriori dettagli sui prossimi episodi potrebbero essere rivelati nei prossimi mesi.

E voi cosa ne pensate? Date un'occhiata al video e fatecelo sapere con un commento! Vi ricordiamo che potete leggere il leak completo cliccando sopra il link reperibile qui sotto e, nel caso in cui non l'aveste ancora fatto, vi consigliamo di leggere il nostro approfondimento sul live action di ONE PIECE.