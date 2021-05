ONE PIECE Live Action, nuove foto dal set: la Going Merry si mostra con altre due navi

In attesa che Netflix riveli la tanto attesa data d'uscita del live action di ONE PIECE, in rete continuano a spuntare nuovi scatti direttamente da Città del Capo, luogo in cui la produzione continua a lavorare duramente per dare vita all'immaginario di Oda. Per il momento i leak non sono sufficienti per darci un'idea sullo stato dei lavori, ma fortunatamente le anticipazioni non mancano..

Come sicuramente ricorderete, pochi mesi fa un fan era riuscito a scattare una foto alla Going Merry, la prima nave da pirata della ciurma di Cappello di Paglia, e oggi finalmente possiamo dare un'occhiata ad altri due galeoni. In calce potete dare un'occhiata alla nuova immagine, questa volta decisamente più difficile da decifrare.

A destra abbiamo la Going Merry, praticamente identica a quella mostrata lo scorso marzo, mentre al centro abbiamo una nave nera che - a primo acchito - sembrerebbe assomigliare alla Dreadnaught Sabre. Purtroppo l'angolazione non ci aiuta ma per ora l'ipotesi più probabile è quella del vascello di Don Krieg, anche se qualcuno suggerisce che possa trattarsi della Bezan Black dei Pirati Kuroneko. Entrambe le imbarcazioni fanno la loro apparizione nella prima parte della storia, quindi al momento non possiamo escludere nulla.

Per quanto riguarda la nave a sinistra, al momento mancano gli ornamenti, quindi è difficile fare previsioni. I fan sperano che possa trattarsi del vascello di qualche alleato di Rufy, ma per ricevere una conferma dovremo aspettare nuovi leak.

