ONE PIECE live action: i personaggi saranno coerenti al manga?

Una delle difficoltà maggiori da affrontare in un adattamento live action, senza trovarsi di fronte i forconi dei fan adirati, soprattutto nei riguardi di un'opera come ONE PIECE, è la scelta del cast di attori. Attualmente, infatti, sappiamo poco o nulla in merito ai volti che prenderanno parte al progetto di casa Netflix.

Nella giornata di ieri, in occasione del compleanno di Nami, il profilo Twitter ufficiale della produzione ha invitato i fan a speculare in merito all'attrice che presterà il proprio volto alla navigatrice dei Mugiwara, il tutto in vista dell'imminente inizio delle riprese. In risposta a un fan, la produzione sembra averci tenuto a chiarire che il cast del live action di ONE PIECE sarà molto diversificato.

A onor del vero, ciò non dovrebbe spaventarvi, anzi, poiché proprio in occasione di una vecchia SBS lo stesso Eiichiro Oda aveva confermato di essersi ispirato a nazionalità diverse per ciascun componente della ciurma. Tirando le somme, dunque, gli attori della serie Netflix saranno così articolati:

Rufy: Brasile;

Zoro: Giappone;

Nami: Svezia;

Usopp: Sudafrica;

Sanji: Francia;

Chopper: Canada;

Robin: Russia;

Franky: America;

Brook: Austria;

E voi, invece, vi trovate d'accordo in un eventuale cast aderente alle differenti nazionalità dei personaggi, così come li ha immaginati Oda sensei? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento nell'apposito riquadro in fondo alla pagina.