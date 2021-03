ONE PIECE Live Action, prime foto dal set: mostrata in anteprima la Going Merry!

Il Covid sembra non aver rallentato eccessivamente la produzione del live action di ONE PIECE, e mentre a Città del Capo proseguono i lavori, in rete hanno iniziato a circolare le prime foto dal set. Un residente, infatti, ha pubblicato sul proprio profilo alcuni scatti della Going Merry, ormai fatta e finita dopo mesi di duro lavoro.

Le prime foto della Going Merry risalgono allo scorso novembre, periodo in cui alcuni fan iniziarono a postare delle foto del cantiere. Molti pensavano che i lavori si sarebbero fermati a causa dell'emergenza sanitaria, ma come potete vedere in calce la nave dei Pirati di Cappello di paglia è già pronta a salpare, un'ottima notizia considerando che al momento Netflix non ha rivelato nulla per quanto concerne la possibile data d'uscita della serie tv.

Il design della nave è abbastanza fedele a quello realizzato da Oda, anche se non mancano alcuni piccoli accorgimenti. Gli ornamenti di colore bianco visibili a poppa e prua sembrano presentare un design leggermente diverso, con delle delle raffinate incisioni interne che si protraggono fino alla base della polena, leggermente più piccola di quella originale. Il risultato comunque è molto promettente, e sarà interessante vedere la nave con le vele spiegate.

E voi cosa ne dite? Vi piace? Fatecelo sapere nei commenti! Nel caso in cui non vi dessero fastidio gli spoiler, poi, vi ricordiamo che è già disponibile in rete la sceneggiatura del primo episodio di ONE PIECE Live Action.