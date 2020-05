ONE PIECE live action: lo sceneggiatore racconta la sua passione per l'anime

Con un mondo famoso come quello di ONE PIECE bisogna fare parecchia attenzione nella produzione di trasposizioni. Che sia per l'anime o per il nuovo live action di ONE PIECE annunciato da Netflix, il fandom è parecchio esigente e si aspetta un prodotto all'altezza del nome che porta. E sembra che Steven Maeda abbia preso a cuore la situazione.

Il live action di ONE PIECE sembra ambizioso e quindi sarà parecchio impegnativo da produrre. Le trame da seguire sono tante, i volumi da leggere o gli episodi da guardare moltissimi, bisogna tener conto di ogni singolo dettaglio. Il fan TotallyNotMark lo sa bene dato che ha deciso di preparare un video per il proprio canale dove parla di ONE PIECE.

Solo che in risposta al suo tweet, dove l'utente Mark menziona di non star facendo altro che pensare, leggere, guardare, sognare ONE PIECE, ne arriva uno dello showrunner Steven Maeda. L'uomo incaricato di portare ONE PIECE nel mondo in carne e ossa ha con poche parole fatto capire quanto sia appassionato per il progetto.

Finora non ci sono novità per il casting di ONE PIECE che già potrebbe scatenare l'ira dei fan, mentre secondo alcune voci la trama della prima saga del live action sarà diversa.