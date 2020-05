ONE PIECE Live Action: lo scrittore condivide su internet la writer room

Si torna a parlare del live action di ONE PIECE: questa volta gli sceneggiatori hanno voluto condividere una foto della loro writer room digitale, essendo impossibilitati a vedersi a causa dell'emergenza Coronavirus.

Lo showrunner di una delle serie di Netflix più attese da tutti i fan di manga e anime giapponesi, ha deciso di caricare sul suo profilo Instagram una foto della stanza virtuale in cui si sono riuniti tutti gli scrittori dello show. Scopriamo così che il loro lavoro è praticamente concluso, come potete leggere nel messaggio che accompagna l'immagine, presente in calce alla notizia: "Ultimo giorno nella nostra writer room virtuale. Ecco la nostra ciurma di cappello di paglia".

Come si può immaginare i commenti al post sono dei numerosi fan del longevo manga nato dalla mente di Eiichiro Oda nel 1997, in cui chiedono altre informazioni a Steve Maeda riguardo la loro ciurma di pirati preferita. Per ora non conosciamo ancora i nomi degli attori che interpreteranno i protagonisti della serie, nelle scorse settimane invece vi abbiamo segnalato la reazione di un insider alla sceneggiatura di ONE PIECE, anche se potrebbero essere state apportate numerose modifiche da allora.

Sappiamo invece il numero di episodi che comporranno la prima stagione: saranno dieci le puntate che avranno il difficile compito di introdurre tutti gli spettatori all'originale mondo descritto nelle pagine del manga.