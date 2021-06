ONE PIECE Live Action: uno sguardo alle 3 navi che vedremo nella serie Netflix

Netflix si è incaricata di un progetto che definire ostico è un eufemismo. Un adattamento live action di ONE PIECE è un'impresa complessa, difficile ma soprattutto rischiosa visti i precedenti discutibili di trasposizioni hollywoodiane di titoli appartenenti alla cultura nipponica.

In attesa di conoscere quale sarà il cast ufficiale che parteciperà al progetto, nel frattempo tutti gli indizi sembrano suggerire che Emily Rudd interpreterà Nami nel Live Action di ONE PIECE, ipotesi rafforzate anche da quel "follower" al profilo ufficiale di Steven Maeda e della produzione. Ad ogni modo, qualche settimana fa era trapelata una foto delle tre navi del set a cui ora vanno ad aggiungersi ulteriori scatti da altri punti di vista.

Nel momento in cui vi scriviamo, tuttavia, è doveroso aggiungere che non è da escludere che queste foto siano risalenti a momenti remoti dei lavori e che attualmente gli sforzi abbiano migliorato drasticamente la resa dei galeoni. In ogni caso, nonostante le varie angolazioni, è davvero difficile definire a quali navi siano ispirate e dovremo sicuramente attendere ulteriori passi in avanti della produzione per comprendere meglio la bontà realistica delle navi. In ogni caso, potete scorgere tutte le foto in questione grazie alla galleria di immagini riportata in calce alla notizia.

Secondo voi, invece, di quali navi si trattano ad eccezione della riconoscibile Going Merry? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.