ONE PIECE Live Action: trapela una foto, la Going Merry è in costruzione?

Netflix sta facendo particolare attenzione a riversare informazioni sul Live Action di ONE PIECE. Ad oggi, infatti, nonostante le speculazioni non conosciamo ancora nessuno degli attori che interpreteranno i Mugiwara, tanto meno la finestra di lancio della serie sul palinsesto del colosso americano dedito allo streaming on-demand.

Dopo il rinvio delle riprese a causa della diffusione del Covid-19 le informazioni sull'adattamento live action del capolavoro di Eiichiro Oda hanno iniziato a scorrere col contagocce. L'ultima grande novità ha radici di appena qualche giorno fa quando un utente ha confermato che le riprese dell'opera si stanno svolgendo ai Cape Town Studios di Città del Capo, in Sudafrica. L'utente in questione aveva descritto una porzione dell'area di lavoro, notando persino tre grandi navi, enormi cisterne d'acqua e persino alcune zone vagamenti simili a Logue Town e al Villaggio di Nami.

Nelle scorse ore, inoltre, è trapelata persino una foto sempre dai Cape Town Studios, la stessa che potete ammirare in calce alla notizia, che ritrae un'imbarcazione in lavorazione dalle caratteristiche estremamente simili alla Going Merry, l'iconica prima nave della ciurma di Cappello di Paglia.

Seppur l'ufficialità della foto non sia stata ancora confermata, sembra comunque che i lavori per la realizzazione del Live Action di ONE PIECE siano finalmente ripresi. Non ci resta dunque che attendere i prossimi giorni per scoprire novità su una delle produzioni più attese di casa Netflix.