ONE PIECE Live Action: trapela una nuova foto della Going Merry in costruzione

Del Live Action di ONE PIECE sappiamo ancora poco o nulla in quanto Netflix non ha ancora sciolto le riserve sul misterioso adattamento con attori in carne ed ossa del capolavoro di Eiichiro Oda. Delle poche informazioni che abbiamo, la maggior parte di esse arrivano direttamente da alcune presunte foto del set.

Per quanto ne sappiamo, la serie targata Netflix si sta girando a Città del Capo, in Sudafrica, presso i Cape Town Studios. Per il momento gli autori non hanno rilasciato alcuna informazione sulla produzione, tuttavia da qualche giorno a questa parte il Live Action è tornato al centro delle discussioni da parte dei fan. Secondo recenti indiscrezioni, infatti, pare che sarà proprio Emily Rudd a interpretare Nami, seppur la notizia non sia stata né confermata o quantomeno smentita.

Nelle scorse ore, inoltre, è emersa una foto emersa su alcuni canali social che ha in brevissimo tempo fatto il giro del web. Pare che qualcuno sia riuscito a scattare una foto di sfuggita alla Going Merry che sembra in uno stato avanzato di realizzazione rispetto allo scatto della nave dei Mugiwara emerso qualche mese fa. Ad ogni modo, pare che i lavori stiano procedendo a gonfie vele e che potremmo saperne di più già nelle prossime settimane.

E voi, invece, cosa ne pensate della ricostruzione di questa Going Merry, siete fiduciosi per un buon adattamento?