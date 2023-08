ONE PIECE: il livello 6 di Impel Down, ricordate tutti i carcerati presenti?

Ci sono tanti luoghi nel mondo di ONE PIECE, alcuni paradisiaci e altri infernali. Alcuni di questi, sono gestiti dalla marina e dal Governo Mondiale per contenere i pirati, come la prigione di Impel Down. Come l'inferno nel mare, questa struttura è divisa in livelli che ricordano i gironi danteschi, col più profondo che è il più temuto.

Ecco tutti coloro che sono rinchiusi o lo sono stati nel corso della loro vita al livello 6 di Impel Down, il più profondo e dimenticato.

Portgas D. Ace è stato il primo a essere mostrato in questo livello, ormai morto;

Jinbe è invece riuscito a scappare e ora fa parte della ciurma di Rufy;

Donquijote Doflamingo è attualmente rinchiuso in quel livello;

Un tempo, il famoso pirata Shiki era stato rinchiuso qui, ma era poi riuscito a scappare;

Dobby Idadonbo era un prigioniero presente nel momento della discesa di Barbanera nella zona, al momento il suo stato è sconosciuto;

Stessa situazione per Doha Ittanka II, non si sconosce il suo status;

Crocodile è riuscito a scappare insieme a Rufy;

Shiryu è l'ex carceriere scappato con Barbanera;

Catarina Devon è la potente piratessa scappata con Barbanera;

Stesso discorso anche per il violento Avalo Pizarro;

Il gigantesco Sanjuan Wolf, rinchiuso in una cella a parte, anche è stato liberato da Barbanera;

L'ultimo acquisto dell'imperatore proveniente da quest'area è Vasco Shot;

Si tratta, quindi, di 12 persone conosciute in totale al livello 6 di Impel Down. Il numero di carcerati effettivo è naturalmente variato col tempo, anche di recente in seguito alle sfide mortali imposte da Barbanera e con alcune catture importanti, tra cui quella di Donquijote Doflamingo dopo la saga di Dressrosa. Tuttavia, ci sono altri tre personaggi inseriti in quest'area e che tuttavia non sono apparsi nell'anime o nel manga, non sono quindi canonici:

Byrnndi World, un pirata apparso in uno special dell'anime di ONE PIECE;

Patrick Redfield, pirata vampiresco apparso nel videogioco ONE PIECE: Unlimited World Red;

Douglas Bullet, antagonista di ONE PIECE: STAMPEDE;

Con loro, il numero sale a 15. Chissà se in futuro appariranno altri antagonisti o personaggi che hanno vissuto esperienze nel livello più profondo di Impel Down.