ONE PIECE, a che livello erano Roger e Garp in gioventù? La forza dei due rivali all'apice

Di battaglie importanti in ONE PIECE ce ne sono state tantissime e ce ne saranno ancora, dato che il finale del manga si avvicina e tutti i personaggi più forti si stanno incrociando. Tuttavia, il pubblico per ora non ha potuto assistere alle leggende di questo universo, agli eccezionali scontri tra Monkey D. Garp e Gol D. Roger.

Si tratta di due combattenti che hanno descritto un'epoca, con decenni di scontri che li hanno visti affrontarsi su più territori. Il pugno della marina contro il futuro re dei pirati, una battaglia che purtroppo ancora non è stata raccontata in ONE PIECE. Ma quanto erano forti Roger e Garp al loro prime?

Il prime dei due è arrivato, molto probabilmente, nel periodo dell'incidente di God Valley. Ciò vuol dire anche in quel frangente non hanno combattuto l'uno contro l'altro, a meno che non fossero coinvolti in scontri frequentissimi e continui, ma contro Rocks D. Xebec, uomo estremamente potente. Escluso questo momento, però, davanti si ha un personaggio come Garp che aveva la potenza di un ammiraglio e che, forse, poteva anche diventare grandammiraglio della marina. Dall'altra c'è un uomo la cui ambizione era traboccante e si faceva guidare soltanto dall'Haki, e non a caso è diventato il Re dei Pirati.

Si tratta quindi di due personaggi fortissimi e che hanno pochi rivali, probabilmente erano entrambi nettamente più forti dell'attuale Kaido sconfitto da Rufy. Riuscirà il protagonista di ONE PIECE a raggiungere il loro livello entro la fine del manga?