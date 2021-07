ONE PIECE: a che livello è Sanji? Il punto sul cuoco dei Mugiwara

La compagnia del pirata col cappello di paglia Monkey D. Rufy è ricca di elementi fortissimi. In primis c'è naturalmente il capitano e protagonista di ONE PIECE, possessore dei tre Haki e di un Frutto del Diavolo che permette numerosi utilizzi. Al secondo posto c'è Roronoa Zoro, colui che aspira a diventare lo spadaccino più forte al mondo.

E chi è il Mugiwara più forte dopo questi due? Considerati gli ultimi avvenimenti, in terza posizione sembra esserci Sanji Vinsmoke. Il cuoco è stato uno dei primi a unirsi al gruppo di Cappello di Paglia, il quinto durante la saga dell'East Blue. Le sue tecniche si basano sui calci, dato che non può sporcarsi le mani dovendo maneggiare cibo. Durante il racconto di ONE PIECE, Sanji si è messo in mostra più volte ma quanto è forte davvero?

Già il fatto di essere in ciurma e quantomeno alla pari di un personaggio come Jinbe Cavaliere del Mare la dice lunga sulla forza del cuoco. È riuscito a mettere facilmente al tappeto personaggi potenti come Jabura del CP9 e tanti altri nel lungo cammino di Rufy. Con Whole Cake Island ha ricevuto inoltre un potenziamento necessario, una tuta dalla famiglia Vinsmoke che ha incrementato la sua resistenza e velocità, dandogli anche un potere speciale come l'invisibilità.

L'abbiamo vista in azione sia a Wano che Onigashima, dove ha dimostrato di poter incrementare enormemente le capacità di Sanji. Il bracciale del Germa 66 rende così Sanji uno dei migliori lottatori del mondo di ONE PIECE, sicuramente non all'altezza di imperatori e dei loro bracci destri, ma un guerriero di rilievo in grado di affrontare il secondo o terzo esponente delle ciurme avversarie.