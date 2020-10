ONE PIECE: Il Diable Jambe di Sanji si scatena nella figure di Hunter Fan Studio

ONE PIECE si sta addentrando finalmente nel culmine della saga di Wano e il sensei ha già acceso i riflettori sul campo dell'azione. Da tutti i fronti, infatti, numerose battaglie stanno coinvolgendo i protagonisti per portare a termine il grande obiettivo. Ma anche dal lato del merchandising si stanno intensificando i prodotti a tema.

Mentre ONE PIECE si avvicina pericolosamente all'attesissimo capitolo 1000, Eiichiro Oda continua a scusarsi con i fan per le sue precarie condizioni di salute, aggravate dai ritmi frenetici del suo lavoro, che lo hanno costretto a prendersi sempre più pause dalla serializzazione nel corso degli anni. Prossimo al nuovo traguardo, anche il merchandising ufficiale legato alla serie ha iniziato a rilasciare sempre più prodotti a tema, di cui l'ultimo un particolare modellino in scala dedicato a Sanji.

Hunter Fan Studio, infatti, ha voluto omaggiare lo Chef della Ciurma di Cappello di Paglia in una splendida figure, la stessa che potete ammirare nella galleria di immagini allegate in calce alla notizia. Come potete notare voi stessi, il pirata dei Mugiwara è ritratto in una posa da combattimento con il suo iconico Diable Jambe mentre fuma la sua consueta sigaretta. La statuetta è disponibile in due varianti dall'altezza di 34 e 50 cm, proposti al pubblico rispettivamente al prezzo di 340 e 460 euro.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo modellino, vi piace? Fatecelo sapere con un commento qua sotto. Ne approfittiamo per ricordarvi, infine, che tra le nostre pagine sono disponibili gli spoiler completi del capitolo 993 di ONE PIECE.