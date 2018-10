ONE PIECE: Lo scontro tra Rufy e Charlotte Katakuri aumenta di intensità!

Charlotte Katakuri - come ormai palese a tutti i fan di ONE PIECE - è l'avversario più ostico che Rufy abbia mai dovuto fronteggiare durante il suo lungo viaggio. Lo scontro tra i due pirati nel Mondo Specchio sta mettendo Cappello di Paglia non poco in difficoltà, ma l'ultimo episodio dell'anime ha portato la loro sfida su un nuovo livello.

Katakuri, nella puntata della scorsa settimana, aveva seppellito Rufy sotto una montagna di mochi, cosa che aveva convinto il figlio di Big Mom della sua vittoria sull'avversario. Tuttavia, come si è scoperto nel nuovo episodio, Rufy è riuscito a liberarsi dall'appiccicosa e costrittiva prigione mangiando una via di fuga.

Subito dopo la sua deliziosa "evasione", Cappello di Paglia ha interrotto il momento di relax che Katakuri si stava concedendo dopo lo scontro, rivelando ai presenti la bocca che il Generale dei Dolci teneva nascosta sotto la sciarpa. Il gesto ha mandato su tutte le furie Katakuri, il quale custodiva gelosamente il segreto del suo volto, ma la rabbia scaturita ha generato anche molte aperture nella sua strabiliante difesa.

La frustrazione e l'emotività emerse dall'accaduto hanno permesso a Rufy di comprendere maggiormente il suo avversario, e per la prima volta da quando i due hanno cominciato lo scontro, Cappello di Paglia è riuscito a schivare un attacco del suo micidiale opponente.

La battaglia sembra quindi vertere a favore di Rufy, il quale - come potete vedere dal video in apertura della news -, riesce anche a ottenere un'apertura abbastanza lunga da permettergli la trasformazione in Gear Fourth, cosa che gli è stata costantemente impedita per tutta la prima fase dello scontro con Katakuri.

La fine dell'episodio, inoltre, ha visto Rufy riuscire a respingere il suo avversario, e le cose, da questo punto in poi, non faranno che crescere, portando lo scontro su tutto un altro livello.

Riuscirà Rufy a sconfiggere Katakuri? La risposta nei prossimi episodi di ONE PIECE.