ONE PIECE e il nuovo look da villain dei protagonisti: l'approdo a Onigashima

Durante la saga di Wano, i protagonisti si sono già mostrati in più modi. All'inizio, durante le prime fasi di approdo sull'isola, hanno indossato i classici vestiti con cui sono soliti viaggiare. Dopodiché è stato necessario adeguarsi agli abiti della nuova isola di ONE PIECE, vestendosi con kimono e yukata vari, passando poi alle armature.

Adesso però nell'anime di ONE PIECE la ciurma sta andando a Onigashima. L'isola pullula di sgherri di Kaido, tutti ovviamente vestiti con la divisa della ciurma. Proprio per questo Kinemon prepara il suo Frutto del Diavolo, permettendo a tutti di vestirsi come i loro nemici. Passando attraverso uno specchio posto alla fine del ponte di ingresso, tutti gli abiti vengono cambiati con i personaggi che ottengono corna, mantelli e cinghie seguendo la moda del posto.

Ovviamente anche i Mugiwara vengono trasformati. Alcune delle scene di ONE PIECE 983 si soffermano proprio su di loro e, come potete vedere in basso, in quattro fermi immagine vengono riassunti i nuovi outfit nello stile dei pirati delle cento bestie. Rufy e Sanji sono sicuramente i più felici di questo cambio di look. Riusciranno a passare inosservati con questi abiti oppure verranno subito scoperti dai pirati nemici? Già nell'episodio 984 di ONE PIECE potrebbe smuoversi qualcosa.