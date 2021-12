ONE PIECE: Lougetown prende vita grazie ad un amatoriale video in CGI

Nel grande viaggio dei Mugiwara in ONE PIECE, Eiichiro Oda ha traghettato i membri della ciurma di Cappello di Paglia in giro per il mondo fino ai luoghi più strani e ricercati. Ovviamente, l'autore non poteva non portare il suo protagonista nel posto dove venne giustiziato il Re dei Pirati.

Una delle prime avventure dei Mugiwara non poteva che essere collegata a Lougetown, il luogo di nascita nonché lo stesso dove morì colui che aveva raggiunto quella meta su cui non approdava nessuno da 800 anni, Gold D. Roger. Proprio Rufy colse l'occasione di far visita a quell'importante monumento, lo stesso che per poco non divenne il protagonista dell'esecuzione di Cappello di Paglia se un fulmine non lo avesse salvato improvvisamente.

Ad ogni modo, proprio a quell'incredibile posto un artista, un certo Wai Kin, ha voluto ricostruire tramite l'ausilio della computer grafica la città insieme ad alcune migliori scene della saga dedicata. la clip in questione, della durata di appena un minuto, potete ammirarla in tutto il suo splendore in cima alla pagina.

E voi, invece cosa ne pensate di questa ricostruzione in CGI di LougeTown, vi piace?