ONE PIECE: Lucci, Jinbe e Kinemon diventano dei Giganti in questa fan-art

Il capolavoro di Eiichiro Oda, ONE PIECE, gode di una community di milioni di appassionati che contribuiscono quotidianamente ad ampliare la popolarità del franchise attraverso geniali e originali manifestazioni di creatività. Alcune di queste, inoltre, uniscono la serie con l'immaginario di altre opere famose.

Sono già partite le iniziative per l'episodio 1000 di ONE PIECE che debutterà la prossima settimana in Giappone. Al fianco delle manifestazioni ufficiali in cantiere per omaggiare lo straordinario traguardo non manca il supporto dei fan che attraverso illustrazioni, cosplay e quant'altro continuano ad alimentare il capolavoro di Oda sensei.

Recentemente, infatti, l'artista davidfueleki, che si è fatto conoscere per le sue illustrazioni crossover tra ONE PIECE e L'Attacco dei Giganti, ha realizzato 4 nuove reinterpretazioni di personaggi dell'epopea piratesca di Weekly Shonen Jump nei panni di spaventosi Titani, li stessi che potete recuperare voi stessi in calce alla notizia. I fan hanno notevolmente apprezzato queste rappresentazioni artistiche, merito di uno stile accattivante ma soprattutto ricco di dettagli.

