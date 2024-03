ONE PIECE, Luffy e la sua Ambizione: tutta la storia dell'Haki del Mugiwara Imperatore

Il viaggio intrapreso da Luffy per conquistare il ONE PIECE e diventare Re dei pirati, titolo appartenuto a Gol D. Roger, lo ha portato ad apprendere più tecniche e abilità, tra cui anche l’incredibile Ambizione, uno dei due pilastri del power system ideato da Eiichiro Oda oltre ai frutti del diavolo. Ma quando e come Luffy ha appreso l’Haki?

Prima di comprendere appieno il reale funzionamento dell’Ambizione, il protagonista ne ha fatto svariati usi in molteplici occasioni, dimostrando di avere un certo talento nell’apprendimento di questa forza insita in ogni essere vivente. Il primo esempio di utilizzo inconsapevole dell’Ambizione, del Re Conquistatore nello specifico, si ha quando, sull’arcipelago Sabaody, Luffy intima a Motobaro, bisonte di Duval, di fermarsi. Il tentativo riesce, e l’animale scappa terrorizzato, lasciando tutti i presenti stupiti da quanto avvenuto. Luffy poi usa il suo talento nell’ambizione manifestandola nella battaglia contro Boa Sandersonia, e per scacciare dei lupi al quinto livello di Impel Down. L’esempio più spettacolare lo troviamo però a Marineford, quando investe centinaia di marine con l’ambizione del re conquistatore per interrompere l’esecuzione di Ace.

Dopo i devastanti eventi di Marineford, Luffy viene preso come allievo da Silvers Rayleigh, una volta braccio destro del re dei pirati in persona. Grazie ai suoi insegnamenti Luffy comprende a fondo la natura dell’Haki, e da prova della sua padronanza quando torna sull’arcipelago Sabaody per riunirsi, dopo due anni, col resto della ciurma. Da qui in poi dimostrerà di sapere sfruttare l’ambizione della percezione al meglio, e usa l’ambizione del re conquistatore per stendere 50000 uomini-pesce. Per quanto riguarda l’ambizione dell’armatura, Luffy la userà per rendere più letali i suoi attacchi nelle varie forme Gear, arrivando ad estenderla per le braccia intere e parte del torace nel Gear Fourth.

Luffy raggiunge un livello straordinario dell’ambizione della percezione nella battaglia contro Katakuri, durante l’arco narrativo ambientato a Whole Cake Island. Per sconfiggere l’avversario, un prodigio nell’utilizzo di questo tipo di haki, Luffy trascorre infatti ore a evitare i suoi attacchi, sviluppando infine la forma Snakeman per contrattaccarlo. Giunto a Wano, poi, il capitano dei Mugiwara apprende da Hyogoro due tecniche utilizzabili tramite l’haki, o ciliegio fluente come è chiamata nel paese di Wa. La prima consiste nell’accumulare l’ambizione circostante nelle proprie mani per scaraventarla contro l’avversario e colpirlo senza contatto diretto. La seconda permette di infondere l’haki negli oggetti per distruggerli dall’interno.

Attualmente Luffy possiede un grande livello di maestria dei tre tipi di Haki, fattore fondamentale che gli ha permesso di raggiungere il titolo di Imperatore.

