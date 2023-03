ONE PIECE: Luffy e la cicatrice scomparsa dopo l'epico scontro con Katakuri

Innumerevoli sono gli scontri affrontati da Luffy nell’epopea raccontata in ONE PIECE, e molti tra questi hanno lasciato il segno sul corpo del protagonista. Le cicatrici sono un tratto distintivo di molti personaggi della serie, eppure a volte l’autore decide di farle sparire, come la ferita riportata da Luffy durante lo scontro con Katakuri.

Le battute finali dell’arco narrativo ambientato su Whole Cake Island, territorio sotto il dominio dell’Imperatrice Big Mom, sono state segnate da una spettacolare battaglia tra Luffy e Katakuri, nel mondo dello specchio generato da Charlotte Brulee tramite i poteri del frutto Mirror Mirror. I due hanno sfoggiato le loro migliori tecniche, senza alcuna esclusione di colpi, e prima del debutto di Snakeman, forma particolare del Gear Fourth, Luffy è stato trafitto da un mochi perforante di Katakuri.

La ferita, come mostrato nella tavola conclusiva del capitolo 892, ha quasi fatto svenire Luffy, e come evidenziato dall’utente @Geo_AW nel post riportato in calce, avrebbe dovuto lasciare una grossa cicatrice sul fianco sinistro del protagonista. Una curiosità che ha coinvolto centinaia di appassionati pronti a giustificare l’assenza della cicatrice come un fattore legato semplicemente ai troppi dettagli da inserire continuamente sia da parte di Eiichiro Oda sia da parte degli animatori di Toei Animation.

Nei commenti sono presenti anche delle illustrazioni, piuttosto dettagliate, relative ad ogni cicatrice lasciata a Luffy da un antagonista di un certo livello. L’ipotesi più sensata riguardo l’assenza di tutti questi segni dal corpo del protagonista appare la mancanza di un loro peso diegetico, in quanto l’enorme cicatrice a forma di X lasciata da Akainu sul torace e il taglio sotto l’occhio sinistro rappresentano due momenti estremamente importanti della vita di Luffy, la lotta per salvare suo fratello Ace e la prova di coraggio ai pirati di Shanks.

Ricordiamo infine che il fandom sta discutendo animatamente su chi sia più forte tra Zoro e Yamato, e vi lasciamo agli errori corretti nel volume 105 di ONE PIECE.