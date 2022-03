ONE PIECE: Luffy e compagni invadono l'isola di Daiba, gli incredibili omaggi alla serie

La passione nei confronti dell’animazione giapponese è spesso espressa attraverso l’organizzazione di eventi speciali e dedicati, e spesso proprio nei confini del Sol Levante questo attaccamento può raggiungere livelli incredibili, con statue a grandezza naturale di personaggi diventati ormai iconici, come accaduto per i Mugiwara di ONE PIECE.

Poche opere come l’epopea piratesca ideata da Eiichiro Oda riescono a venire universalmente riconosciute come veri e proprio emblemi del settore, sia che ci si riferisca ai manga che agli anime, e in più di un’occasione negli ultimi anni il Giappone ha omaggiato la serie. Dall’inaugurazione di statue simbolo dei Mugiwara in diverse prefetture sul territorio nazionale, si è infatti arrivati all’invasione temporanea di Luffy e compagni, Law, Donquijote Do Flamingo, con tanto di una gigantesca Shirahoshi, tutti riprodotti a grandezza naturale, sull’isola artificiale Daiba, nella baia di Tokyo.

Dalle immagini condivise da mh_envy, che trovate in fondo alla pagina, si notano le fedeli riproduzioni dei personaggi con tanto di una spettacolare Elephant Gun di Monkey D. Luffy. Fateci sapere cosa ne pensate di questo singolare tributo a ONE PIECE nei commenti. Per concludere vi lasciamo agli incredibili spoiler del capitolo 1043, in arrivo domenica 13 marzo su Manga Plus, e all'annuncio di un nuovo gioco di carte ufficiale della serie.