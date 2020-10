ONE PIECE: Luffy e compagni si trasformano negli Avengers in un epico crossover

Tra la quantità impressionante di personaggi introdotti da Eiichiro Oda nella serie ONE PIECE i protagonisti sono riusciti a conquistare milioni di lettori e spettatori in tutto il mondo, e un appassionato ha di recente deciso di far vestire i panni degli Avengers di casa Marvel ai pirati di Cappello di Paglia, in un grandioso artwork.

Non è un caso che l'artista in questione abbia scelto i Mugiwara come protagonisti di questo inusuale crossover, sia perché sono i protagonisti della serie, ma soprattutto per i loro ruoli e poteri molto differente, che consente quindi di adattarli ad altri gruppi di personaggi altrettanto famosi. Come potete vedere nel post riportato in calce, l'utente @TinaFate1 ha condiviso su Twitter una rivisitazione di quella che potrebbe sembrare una locandina promozionale di Avengers.

Per quanto si possa trovare una correlazione diretta tra alcuni personaggi dei due universi, la fan è riuscita a rendere il legame ancora più stretto, focalizzandosi su alcuni dettagli. In primo piano troviamo Luffy come Capitan America, con il suo Jolly Roger inciso sullo scudo, poi vediamo Zoro sulla destra, pronto a scatenare i poteri di due Mjolnir e di Stormbreaker, Nami è l'abile Vedova Nera, Sanji è pronto ad utilizzare i suoi calci e l'avanzata tecnologia della tuta di Iron Man, Usop, come era prevedibile, è Occhio di Falco, Nico Robin per i suoi poteri è stata paragonata al Dr. Strange, mentre Brook è diventato il Dio dell'inganno, Loki. Infine troviamo sullo sfondo anche due figure che sovrastano tutti gli altri: Barbanera che ricopre il ruolo di Thanos, e Shanks quello dell'agente Nick Fury.

Cosa ne pensate di questo simpatico, e ben fatto, crossover? Fatecelo sapere con un commento qui sotto. Ricordiamo che il manga di ONE PIECE è attualmente in pausa, e vi lasciamo ai dettagli sui prossimi episodi dell'anime.