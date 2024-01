ONE PIECE, Luffy è davvero l'incarnazione del guerriero della libertà?

Luffy si è dimostrato uno dei pirati più tenaci della nuova generazione, e non solo perché desidera arrivare allo ONE PIECE per divenire il Re dei Pirati, ma anche per i numerosi legami stabiliti nel corso della sua avventura, molti dei quali nati in seguito alle sue azioni eroiche, grazie alle quali può essere definito guerriero della libertà.

Tale titolo fa pensare immediatamente al dio del Sole Nika e a Joy Boy, entrambi figure leggendarie del passato del Nuovo Mondo, e con le quali Luffy sembra avere una sorta di legame grazie al risveglio del frutto Gom Gom tramite il Gear Fifth. Nika, in particolare, è un’antica divinità alla quale ci si rivolge spesso con l’appellativo di guerriero della liberazione, e per questo Luffy potrebbe davvero dimostrarsi il nuovo araldo della libertà, dato che ha già lottato contro grandi domini e tirannie.

Oltre ai primi passi compiuti nel mare dell’est, sconfiggendo Aarlong e liberando il villaggio di Nami dal suo controllo, per poi scatenarsi contro Don Krieg e liberare Zeff, Luffy ha saputo fronteggiare avversari di gran lunga superiori a lui per difendere i suoi amici e le persone che ne avevano bisogno. La prima grande impresa di questo tipo è stata la sconfitta impartita alla Baroque Works e a Crocodile in persona, il quale voleva far crollare con un piano estremamente minuzioso il regno di Alabasta.

A questa è seguita l’avventura sull’isola nel cielo, Skypiea, dove il sedicente dio Ener regnava incontrastato, sfoggiando i suoi poteri anche contro innocenti. Spostiamoci nella parte del viaggio dei Mugiwara collocata dopo il salto temporale, e giungiamo a Dressorsa. Un’isola vivace all’apparenza, ma che nasconde un inquietante verità: Donquijote Doflamingo ha silenziosamente imposto il proprio dominio tramutando chiunque fosse contrario ai suoi metodi in un giocattolo, privandolo della sua personalità e memoria. Saputo questo Luffy decise di fronteggiare direttamente l’ex membro della Flotta dei Sette, ponendo così fine al suo discutibile dominio.

Infine, arriviamo all’ultima grande saga della serie, ambientata nel paese di Wa, dove l’Imperatore Kaido e lo shogun Orochi avevano stabilito un accordo vantaggioso solo per loro, che ha letteralmente portato alla fame gli abitanti. Viste le pessime condizioni delle persone oneste del paese, Luffy organizza un assalto ad Onigashima con l’obiettivo di fermare la tirannia imposta da Kaido, riuscendo in una delle imprese più rilevanti della storia recente del Nuovo Mondo, e affidando la guida di Wano a Momonosuke Kozuki, figlio del leggendario samurai Oden.

Per concludere, vi lasciamo al simpatico aneddoto di Oda riguardo l'uscita del primo volume di ONE PIECE. E voi cosa ne pensate? Diteci se anche per voi Luffy può essere considerato un guerriero della libertà nei commenti.