ONE PIECE, quante volte Luffy dice 'diventerò il re dei pirati'?

Qualora dopo 1000 capitoli ed altrettanti episodi non vi fosse ancora chiaro, l'obiettivo di Luffy è diventare "Re dei Pirati". Nonostante tutte le numerose avventure affrontate dal protagonista, infatti, la sua ambizione è rimasta la stessa: trovare il tesoro soprannominato ONE PIECE è conquistare il trono di Gol D. Roger.

Siamo quasi alla resa dei conti finale, la Saga di Wano è agli sgoccioli ed Eiichiro Oda si sta preparando a definire chi sarà il vincitore tra Luffy e Kaido. Ad ogni modo, il capitano dei Mugiwara è un personaggio la cui evoluzione non è mai stata radicale, tuttavia questa scelta narrativa è stata anche dettata dalla capacità del protagonista di non cambiare mai obiettivo nonostante le difficoltà e mille peripezie.

Luffy vuole diventare Re dei Pirati e farà qualsiasi cosa pur di raggiungerlo. A tal proposito, un utente su Reddit ha pensato di unire in una macro-tavola tutte le volte in cui il noto protagonista ha urlato quell'iconica frase fino agli avvenimenti più recenti. Qualora siate curiosi di saperlo, dunque, fino ad oggi il capitano dei Mugiwara ha recitato quella frase ben 32 volte.

Un'espressione iconica di ONE PIECE ma anche la sintesi di un capolavoro che nonostante sia in costante evoluzione resta in fondo sempre lo stesso. E voi, invece, ricordate tutte queste scene? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.