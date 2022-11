ONE PIECE: Luffy domina le tempeste nella nuova figure di MJ Studio

L’arco narrativo ambientato nel paese di Wa è stato costellato di sorprese e rivelazioni, e una delle più scioccanti nell'universo di ONE PIECE è rappresentata dalla vera essenza del frutto Gom Gom. Sulla Cupola Teschio, affrontando l’Imperatore Kaido, il protagonista ha sfoggiato un’abilità immortalata nella nuova figure di MJ Studio.

In realtà il frutto del diavolo si è rivelato uno zoo zoo di tipo mitologico, nello specifico del dio del Sole Nika, figura che sembra essere legata al leggendario Joy Boy. L’effettiva trasformazione nel dio ha permesso a Luffy di portare ad un nuovo limite le sue capacità, e addirittura di afferrare una saetta, generata dalla tempesta sopra Onigashima, per scagliarla contro Kaido.

Una scena che ha provocato forti reazioni da parte della community, considerando anche le possibili implicazioni relative a tale potere, e che gli artisti di MJ Studio hanno voluto rappresentare nella figure che potete vedere in fondo alla pagina. Alta circa 50 centimetri la statua si presenta con una base esagonale dove è riportato il jolly roger dei Mugiwara, sovrastata da un’esplosione causata dalla gigantesca saetta che fa da struttura centrale, sulla quale si trova Luffy.

Saranno disponibili due versioni della figure, ovvero Gear Fifth in versione bianca e in versione rossa. Arriveranno sul mercato nel terzo trimestre del 2023 e saranno vendute al prezzo di 210 euro.