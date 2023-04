ONE PIECE: Luffy Gear Fifth si scatena nella figure targata Jack Do

Luffy è ormai diventato uno dei pirati più potenti a solcare le acque del Nuovo Mondo, e prima della corsa finale verso lo ONE PIECE e l’isola Laugh Tale, ha dimostrato di saper risvegliare i veri poteri del frutto Gom Gom, ottenendo le capacità del Dio del Sole Nika, celebrato in una nuova statuetta in arrivo nel secondo semestre del 2023.

Oltre ad avere un’elasticità e la capacità di assorbire i colpi assestati dagli avversari, Luffy è ora in grado di afferrare delle saette, come dimostrato proprio durante lo scontro con Kaido. Un’abilità immortalata anche dagli artisti dello studio Jack Do nella figure che potete vedere nel post riportato in fondo alla pagina. Disponibile in due versioni, la statuetta presenta Luffy mentre si prepara a colpire l’avversario sia in versione normale, con l’ambizione dell’armatura applicata sul braccio destro con un’espressione decisa, sia in versione Gear Fifth proprio con la saetta pronta ad essere scagliata.

Alte circa 32 centimetri, le figure appaiono piuttosto dettagliata, con le rispettive peculiarità che caratterizzano i due design di Luffy, e con gli effetti dell’aura ben rappresentati. In arrivo tra il terzo e quarto trimestre del 2023, le statuette sono già prenotabili al prezzo di 175 euro ciascuna. Come di consueto fateci sapere cosa ne pensate con un commento qui sotto.

Per finire vi lasciamo ripercorrere la storia delle trasformazioni di Luffy, dal Gear Second al Gear Fifth, e alle teorie sul capitolo 1081 di ONE PIECE, in uscita su MangaPlus domenica 16 aprile 2023 alle ore 16.