ONE PIECE: Luffy è un impavido guerriero cinese in questa figure ufficiale da 600 euro

Nel corso degli anni, grazie alla costanza e al duro lavoro, Eiichiro Oda è riuscito a costruire una community di milioni di lettori ed appassionati di ONE PIECE in tutto il mondo che hanno reso la sua opera la più venduta in assoluto in termini di cultura manga.

Eppure, il capolavoro di Oda non brilla soltanto in termini di popolarità, bensì anche di merchandising con uno dei più proliferi sul mercato e che si arricchisce quotidianamente di nuovi oggetti a tema. L'ultimo modellino in scala ufficiale e autorizzato da TOEI è firmato da Jimei Palace Studio che ha realizzato una statuetta che reinterpreta il noto capitano della ciurma di Cappello di Paglia nei panni di un guerriero cinese.

La figure in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, è alta ben 62,5 cm e Luffy è ritratto mentre cavalca un bufalo, un omaggio al calendario cinese. La statuetta è già disponibile al preordine con un costo totale che si aggira intorno ai 600 euro, tuttavia lo studio ha messo i vendita soltanto 399 unità.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo modellino, vi piace? Ma a proposito del manga, avete dato un'occhiata alle prime immagini e agli spoiler completi del capitolo 1036 di ONE PIECE?