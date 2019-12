ONE PIECE: Luffy e Kaido entrano nel mondo di Dragon Ball in questa illustrazione di Oda

Nel grande puzzle di ONE PIECE ogni pezzo sta iniziando a prendere il suo posto nell'immaginario di Eiichiro Oda. Il sensei, infatti, sta iniziando a porre le basi per il duello del secolo, organizzando in pompa magna uno degli scontri più avvincenti dell'intero franchise.

ONE PIECE e Dragon Ball fanno parte di quelle opere che hanno interamente alterato il modo di concepire il genere shonen, influenzando inevitabilmente il futuro del genere. Lo stesso Oda, in realtà, ha appreso molto da Akira Toriyama, al punto tale da considerarlo per certi versi una fonte di ispirazione. Da appassionato di Dragon Ball tale è, in occasione del volumetto speciale dedicato al 30° anniversario del franchise di Toriyama, ne ha approfittato per omaggiare l'opera con una simpatica illustrazione.

La rappresentazione grafica in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, ritrae Luffy e Kaido inseriti nell'immaginario di Dragon Ball, con l'iconico stile che contraddistingue l'autore del manga più venduto al mondo. Nonostante il soggetto scelto dal papà di ONE PIECE, in realtà, molti fan hanno ritrovato nell'illustrazione i tratti iconici di Goku e Shenron, nonostante alcune sensibili differenze come il colore della pelle del drago.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa illustrazione di Oda per omaggiare il capolavoro di Toriyama? Diteci la vostra, come sempre, con un commento qua sotto, ma non prima di aver recuperato gli spoiler del capitolo 965 di ONE PIECE.