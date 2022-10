ONE PIECE: Luffy libera i poteri del Gear nella figure di Bad Boys Studio

Una delle più grandi sorprese e rivelazioni di ONE PIECE è avvenuta nel capitolo 1044 del manga, in cui è emersa la vera natura del frutto del diavolo ingerito dal protagonista. Invece di un semplice paramisha, infatti, il frutto è in realtà legato alla figura mitologia del dio del Sole Nika, manifestatosi col Gear Fifth di Monkey D. Luffy.

Nel corso degli anni, a partire dalla battaglia con Blueno ad Enies Lobby fino allo scontro con Kaido che ha letteralmente squarciato il cielo sopra Onigashima, Luffy ha mostrato diverse tecniche che prendono il nome di Gear, sfruttando anche la sua padronanza delle diverse manifestazioni dell’Ambizione. Per rendere omaggio alle varie forme raggiunte dal protagonista, e al suo ultimo grande potenziamento, Bad Boys Studio hanno realizzato la figure che potete vedere in fondo alla pagina.

Disponibile a partire dal secondo trimestre nel 2023, in tre versioni, camicia rossa, camicia nera e Gear Fifth, la figure è alta 22 centimetri e ritrae Luffy mentre si morde il braccio per gonfiare i propri muscoli e prepararsi al Gear Fourth. Tutte e tre le versioni saranno vendute al prezzo di 130 euro. In conclusione, vi lasciamo all’animazione del Gear Fifth ad opera di un fan.