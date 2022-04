ONE PIECE: il nuovo Luffy nella magnifica statua degli studi HM e T REX

Le rivelazioni degli ultimi capitoli di ONE PIECE, riguardo la vera natura del Frutto Gom Gom, ovvero Homo Homo modello Nika, e il raggiungimento da parte di Luffy dell'atteso Gear Fifth, hanno sconvolto l’intera community, e per celebrare la nuova forma gli artisti degli studi HM e T Rex hanno realizzato una statua a dir poco spettacolare.

Le molte e importanti novità riguardo Luffy, Joy Boy e Nika hanno immediatamente catturato l’interesse e l’attenzione degli appassionati, molti dei quali hanno realizzato illustrazioni, e animazioni, come lo scontro tra Luffy e Kaido in stile Cuphead, per omaggiare in qualche modo questo singolare momento dell’epopea piratesca di Eiichiro Oda.

A distanza di poco più di un mese dall’apparizione della nuova forma, iniziano ad essere annunciate le prime figure e statue dedicate al Gear Fifth, come il prodotto presentato dagli studi HM e T REX di cui potete trovare diverse immagini promozionali in calce. Rappresentato con un design dove spiccano il bianco e il viola, con delle sfumature indaco e azzurre che vanno a caratterizzare i capelli una specie di aura, Luffy appare incredibilmente realizzato. Da notare anche l’aggiunta di una delle saette scagliate contro Kaido e il cambio di colore degli occhi, ora dorati.

La figure, alta circa 27 centimetri, sarà disponibile tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023, ma è già possibile pre ordinarla al prezzo complessivo di 135 euro.