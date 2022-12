ONE PIECE: Luffy e Momonsuke nell'illustrazione promozionale dell'animatore Kojima

La saga di Wano si sta dimostrando ricca di colpi di scena, e combattimenti realizzati con un'ottima qualità. Nei prossimi episodi di ONE PIECE Luffy cercherà in ogni modo di tornare sull’isola di Onigashima, per fronteggiare nuovamente l’Imperatore Kaido. Ad aiutarlo sarà il piccolo Momonosuke, come suggerito dalla nuova immagine promozionale.

Nel post riportato in fondo alla pagina, condiviso da @newworldartur, grande appassionato dell’epopea piratesca ideata da Eiichiro Oda, si può infatti notare il protagonista mentre si prepara a tornare sul campo di battaglia. Uno sguardo deciso si dipinge sul volto di Lufffy, mentre si tiene ben stretto ad una delle corna del drago rosa che lo sta scortando sull’isola volante.

Quella creatura, così dettagliata e resa incredibilmente minacciosa da Takashi Kojima, è in realtà il piccolo Momonosuke Oden. Infatti, il figlio del leggendario samurai di Wano, chiedendo a Shinobu di usare i propri poteri per farlo diventare adulto e garantire così una trasformazione in un drago molto più grande, riesce a scortare Luffy sulla cima di Onigashima.

Un sacrificio incredibile, che dona al protagonista l’ultima possibilità di annientare il dominio di Kaido. Cosa ne pensate di questa illustrazione firmata da Kojima? Fatecelo sapere, come di consueto, nella sezione riservata ai commenti. In conclusione, ricordiamo che l’anime di ONE PIECE sarà in pausa dopo l’episodio 1045, e vi lasciamo alla teoria secondo cui il Gear 4th di Luffy aveva già anticipato il risveglio del frutto Gom Gom.